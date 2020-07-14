Düzce Anıtpark 15 Temmuz’a hazırlanıyor
DÜZCE’NİN EN BÜYÜK MEYDANI OLAN ANITPARK’DA 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILMAYA BAŞLANDI
Düzce’nin en büyük meydanı olan Anıtpark’da 15 Temmuz Darbe girişiminin birinci yıldönümü etkinlikleri için hazırlıklar yapılmaya başlandı.
Tüm Türkiye’de başlayan “15 Temmuz Anma Etkinlikleri” hazırlıkları kapsamında Düzce’de de çalışmalar başladı. Anıtpark meydanında başlayan hazırlık aşamalarının ardından Anıtpark meydanı, 15 Temmuzda yapılması planlanan “15 Temmuz Anma Etkinliklerine” ev sahipliği yapacak. Anma etkinlikleri süresince vatandaşlar için dinlenme alanları, çadırlar ve çeşitli ikramları dağıtmak üzere stantlar kurulacak. Düzce Belediyesi ve Düzce Valiliği tarafından organize edilecek hazırlık aşaması kapsamında meydana özel bir sahne ve LED ekran kurularak 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtpark meydanına canlı bağlantı ile katılması için altyapı düzenlemesi de yapılacak.
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|33
|63
|2. Erzurum BB
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|59
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|33
|58
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|33
|56
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|33
|53
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|33
|51
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|33
|47
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|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
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|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
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|38
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|33
|36
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|30
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|33
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|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
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|34
|58
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|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
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|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
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|45
|12. Southampton
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|44
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|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
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|31
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|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
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|80
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|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
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|36
|57
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