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Düzce - Akçakoca karayolunda çökme meydana geldi

Düzce D-655 Düzce-Akçakoca-Zonguldak karayolu Tepeköy mevkiinde yaşanan çökmeye ekipler hemen müdahale etti.

DÜZCE 26.03.2021, 12:45
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Düzce - Akçakoca karayolunda çökme meydana geldi

Düzce D-655 Düzce-Akçakoca-Zonguldak karayolu Tepeköy mevkiinde yaşanan çökmeye ekipler hemen müdahale etti.

D-655 Karayolu Akçakoca Tepeköy mevkii Düzce istikametinde çökme meydana geldi. Asfalt kırılmasına karayolları ekipleri sabah saatlerinde önlem alarak işaretlemelerde bulunuldu. Karayolları ekipleri yola dubalar yerleştirerek sürücüleri uyarırken, Düzce Belediyesinin dolgu malzemesi getirerek çatlakları kapatacağı öğrenildi.

Yola kesin çözüm bulmak amacıyla, Ankara’dan Karayolları genel Müdürlüğünden bir heyetin yola çıktığı ve inceleme yapacağı bilgisine ulaşıldı.
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