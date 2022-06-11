banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Düzce AFAD’a hazır

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bulunan AFAD lojistik deposu afetlere hazır bekliyor.

DÜZCE 11.06.2022, 10:58
Düzce AFAD’a hazır

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bulunan AFAD lojistik deposu afetlere hazır bekliyor.

Vali Cevdet Atay, ülke genelinde olabilecek afete karşı hazırlıklı olan Düzce AFAD Müdürlüğünü ziyaret etti. Afetlere karşı hazır kıta bekleyen AFAD personelleri ile tek tek görüşen Vali Atay, daha sonra AFAD lojistik deposunda incelemelerde bulundu. Afet sonrasında ortaya çıkacak geçici barınma ihtiyacının en kısa zamanda giderilmesi için temel barınma ve yaşam malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine hızla ulaştırılması amacıyla Düzce’de bulunan lojistik depoda ki malzemeler hakkında bilgiler alan Vali Atay’a, AFAD Müdürü Ali Kartal bilgilendirmede bulundu.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur