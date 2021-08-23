banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yaşlı amcaların komik kavgası hayrete düşürdü
Yaşlı amcaların komik kavgası hayrete düşürdü
Dünyanın en zenginleri listesi değişti
Dünyanın en zenginleri listesi değişti
Yıldız Holding’den üst düzey iki yeni atama gerçekleşti
Yıldız Holding’den üst düzey iki yeni atama gerçekleşti
Sayılarla Tokyo Olimpiyatları
Sayılarla Tokyo Olimpiyatları

Düzce Açı Eğitim Kurumlarında dersler başladı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında uzun bir süre yüz yüze eğitime başlayamayan öğrenciler alınan karar sonrasında eğitimlere başladı. Düzce Açı Eğitim Kurumları da yüz yüze eğitimlerine başlayan okullar arasında yer aldı.

DÜZCE 23.08.2021, 14:33
Düzce Açı Eğitim Kurumlarında dersler başladı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında uzun bir süre yüz yüze eğitime başlayamayan öğrenciler alınan karar sonrasında eğitimlere başladı. Düzce Açı Eğitim Kurumları da yüz yüze eğitimlerine başlayan okullar arasında yer aldı.

Öğrencilerin yüz yüze eğitime başlayacağının açıklanmasının ardından Düzce Açı Eğitim Kurumları da hazırlıklarını tamamlayarak, derslerine başladı. Okuldaki öğretmenlerin ve personellerin 2 doz aşılarını tamamladığı ve öğrencilerin sağlığı için tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
31°
açık