Düzce 727 binadan 82’si yakıldı

DÜZCE(İHA) – Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka İlçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde acil yıkım kararı olan ağır hasırlı 727 binanın 82’si yakıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay’da depremin ilk saatlerinden bu yana sahadan ayrılmayarak sık sık depremzedeleri dinliyor.

Düzce Valiliği; merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin dokuzuncu gününde yapılan çalışmaları aktardı. Açıklamada; “Depremde yaralanan 39 yaralımızın 38’si taburcu oldu. Bir kişinin tedavisi ise sürüyor. Sahada aktif olarak toplam 2 bin 984 personel ve 780 araç görev yapmakta. Çadır alanlarımızda şu an itibariyle 7.438 kişi barınmaktadır. 290 konteyner bölgeye ulaşmış olup, 169’unun kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Çilimli ilçesinde 42 konteyner, Gölyaka ilçesinde 30 konteyner, geçici konaklama merkezi kurulum işlemleri başlatılmıştır. Merkez ve ilçelerde spor salonu, yurt ve pansiyonlarda kalan toplam kişi sayısı 388’dir. 7 ikram aracı, 6 mobil mutfakla aracı desteği ile 28 yemek dağıtım noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” denildi.

1 Aralık 2022 tarihi itibariyle tespit edilen 727 acil, ağır, yıkık binadan, 82’sinin yıkıldığı bildirilen acımaya şöyle devam edildi; “Ağır hasarlı camiler için 11 adet çadır talep edilmiş olup kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Şu ana kadar çatı hasarlarıyla ilgili gelen ihbarlarımıza hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Merkez ilçemizde 187, Cumayeri 17, Gölyaka 23, Çilimli 25, Gümüşova 49 ihbar aldık. Yeni gelen başvurularla birlikte Merkez ilçede 8 çatının tamirine başlanmış olup diğer bütün ilçelerimizde çatıların tamiri tamamlanmıştır. Eşyaları zarar gören ve Konutları ağır hasarlı olarak tespit edilen vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajları gönderildi.”

17 bin 776 kişiye psikososyal destek

Valilik; Afet Psikososyal Grubu tarafından bölgede 17 bin 776 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulduğu belirtilerek “İlimizde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 270 personel ile sahada psikososyal destek için çalışmalarını sürdürmektedir. Ardahan AFAD Müdürlüğünden 81 adet hayvan çadırı bölgeye sevk edilmiştir.

AFAD koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde 4 hayvan çadırının kurulumu yapılmıştır. Bunlar Gölyaka’da 1, Merkez’e bağlı Ağa Mahallesi 3 hayvan çadırı kuruldu. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz, vatandaşlarımızın barınma, gıda, acil sağlık, psikososyal destek gibi tüm ihtiyaçları için seferber olmuş, depremin yaralarının sarılması için kamu kurumları ve STK’larımız tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanında olmuşlardır. Bizlerde ilk andan itibaren sahadayız. Kıymetli vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Hep birlikte bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyorum” denildi.