Düzce 4 bin 165 depremzedeyi misafir ediyor

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Düzce’de toplamda 4 bin 165 depremzede barınıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bulundukları şehirlerden ayrılarak farklı şehirlere giden vatandaşlar, Düzce’ye ulaşmaya devam ediyor. Yakınlarının yanlarına gelerek veya devlet kurumlarına ulaşarak barınan depremzedelerin tüm ihtiyaçları ise Düzce Valiliği ve Kızılay dahilinde çözüme ulaştırılıyor. Bu çerçevede Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, şehirde yakınlarının yanlarında ikamet eden 3 bin 505 kişiye ve devlet kurumlarında kalan 660 kişinin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. İl genelinde 4 bin 165 depremzedeye tüm konularda yardım ulaştırılırken, moral motivasyon olması açısından da çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başlanacak.