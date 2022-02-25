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Düzce 3. tarım paneli gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde düzenlediği Düzce 3. Tarım Paneli, “Tarımda Yenilikçi Uygulamalar ve Girişimcilik” başlıklı çevrim içi program ile başladı.

DÜZCE 25.02.2022, 18:02
Düzce 3. tarım paneli gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde düzenlediği Düzce 3. Tarım Paneli, “Tarımda Yenilikçi Uygulamalar ve Girişimcilik” başlıklı çevrim içi program ile başladı.

İki gün süresince devam edecek programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, tarımda kırsal nüfusun azalması, aşırı kentleşme, iklim değişikliği, artan dünya nüfusu gibi etkenlerin tarımda verimi artıracak uygulamaları beraberinde getirdiğini ifade etti. Kaynakları verimli kullanmanın çok değerli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öztemiz, verimi artırmak için yenilikçi uygulamaların tarıma entegre edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Programda konuşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Ayfer Yüksel, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek Düzce Üniversitesi’nin desteklerinin önemi üzerinde durdu.

Düzce Tarım ve Orman Müdür Vekili Hüseyin Dikmen, tarıma olan ihtiyacın sürekli var olacağını belirterek gıda ihtiyacının temel güvencesinin tarımsal üretim olduğunu dile getirdi. Tarımın pandemide daha da öneminin arttığını söyleyen Hüseyin Dikmen, Bakanlık olarak tarımsal üretimin sürdürülebilir olmasını sağlamak için teşvik ve hibelerle üreticileri desteklediklerini sözlerine ekledi. Bu tür etkinliklerin üreticilerin ve paydaşların tarıma ilgisini artırdığına işaret eden Dikmen, programın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yaptı konuşmada, Düzce Üniversitesi’nin Tarım ve Orman Müdürlüğü ile çok güzel projeler yürüttüğünü belirterek bölgenin iyi tarım uygulamaları konusundaki bilincini artırmaya katkı sağladıklarını ifade etti. Düzce Üniversitesi’nin akredite laboratuvarında bölgenin toprak analizlerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Rektör Çakar, 30 binden fazla toprak analizi üzerinden bölgenin toprak ve tıbbi bitki haritasını oluşturarak önemli bir hizmeti daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi. En büyük sorunun tarım mecrasına gençleri çekememek olduğuna değinen Prof. Dr. Çakar, bunun sonucunda verimli toprakları değerlendiremeyen bir iş gücü kaybı oluştuğu tespitinde bulundu. Bölgesel kalkınma üniversitesi olarak tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini fındıkla birlikte bölgeye sunduklarını söyleyen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tıbbi bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için yoğun çaba gösterdiklerini dillendirdi.

Programda konuşan Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Kent Konseyi ve Düzce Üniversitesi birlikteliğinde üçüncüsü düzenlenen panele katkı sağlayanlara teşekkür etti. Tüm kadın girişimcilerle birlikte yol yürümek azminde olduklarını belirten Fahri Çakır, tarımda bilimsel çalışmalara her zaman destek olacaklarını ifade etti. Gıda güvenliği konusuna da dikkat çeken Çakır, sonuç odaklı desteklerin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz’in moderatörlüğündeki panele geçildi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, “Kırsal Kalkınmada Kooperatifçilik ve Girişimcilik” başlıklı sunumunda tarım konusunun kriz, savaş ve kuraklık gibi sorunlarla gündeme geldiğini ifade ederek tarımın her zaman gündemde olması gerektiğine dikkat çekti. Dünyadaki 8 milyar insandan 1 milyarının açlıkla mücadele ettiğini dillendiren Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, açlık sorununun kronikleşebileceğini sözlerine ekledi.

Yeni kırsal kalkınma paradigmasını, üreticilerin toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde tabana dayalı etkili örgütlenme şeklinde açıklayan davetli konuşmacı, krizden çıkmanın en büyük ekonomik ve sosyal boyutunun kooperatifleşmek olduğunun altını çizdi. Dünyanın en başarılı kooperatiflerinin, aynı zamanda refahı en yüksek ülkeler olarak göze çarptığını söyleyen Bülent Gülçubuk, dünyadaki iyi kooperatif uygulamalarından örnekler vererek sözlerini sonlandırdı.

Programın bir diğer konuşmacısı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Koç ise “Dijital Tarım ve Tarımda Yapay Zeka Uygulamaları” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. İklim değişikliği, tarımla uğraşan nüfusun azalması ve yaşlanması, tarım arazilerinin bozulması, su kıtlığı gibi etkenlerin tarımda akıllı uygulamalara ihtiyacı artırdığı değerlendirmesinde bulundu. Tarımda Ar-Ge ve yatırımın çok önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Caner Koç, 1 dolarlık Ar-Ge yatırımıyla 36 dolarlık katkı elde edilebileceğini dile getirdi. Tarımda yapay zeka uygulamalarından örnekler de paylaşan davetli konuşmacı, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak konuşmasını noktaladı.

Programın öğlenden sonraki bölümündeyse Düzce Kadın Emeği Merkezi’nde panel programı gerçekleştirildi. Programa Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz ile davetli konuklar katıldı. Daha sonra girişimci kadınların ürettiği ürünlerin yer aldığı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Düzce 3. Tarım Paneli, ikinci gün Düzce Kadın Emeği Merkezi’nde gerçekleştirilecek programın ardından sona erecek.

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