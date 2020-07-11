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Düzce 23 Nisan İlkokulundan e Twinning başarısı

DÜZCE 23 NİSAN İLKOKULU 4-D SINIFI ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ TİJEN SERÇE REHBERLİĞİNDE YÜRÜTTÜKLERİ “ROBOTİKİP" İSİMLİ E-TWİNNİNG PROJESİNİ TAMAMLADILAR. DÜZCE 23 NİSAN İLKOKULU 4-D SINIFI ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMEN TİJEN SERÇE’NİN E TWİNNİNG BAŞARISI. 4-D SINIFI ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ REHBERLİĞİNDE YÜRÜTTÜKLERİ “ROBOTİKİP" İSİMLİ E-TWİNNİNG PROJESİNİ TAMAMLADILAR.

DÜZCE 11.07.2020, 10:43
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Düzce 23 Nisan İlkokulundan e Twinning başarısı

D sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Tijen Serçe rehberliğinde yürüttükleri “Robotikip" isimli e-Twinning projesini tamamladılar.

Düzce 23 Nisan İlkokulu 4-D sınıfı öğrencileri ve öğretmen Tijen Serçe’nin e Twinning başarısı. 4-D sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri rehberliğinde yürüttükleri “Robotikip" isimli e-Twinning projesini tamamladılar.

Proje ile ilgili olarak Okul Müdürü Murat Gök, okul olarak bu tür sosyal projelerin her daim destekçisi olduklarını belirtti. Okul Müdürü Gök projenin; Burdur Mehmet Akif Ersoy İlkokulu kuruculuğunda başlayan proje Melikgazi Besime Özderici İlkokulu, Ağlasun 50.Yıl İlkokulu, Yeşilova 100.Yıl İlkokulu, Manavgat Milli Egemenlik İlkokulu, Çarşıbaşı Yavuzköy İlkokulu, Alaşehir Beş Eylül İlkokulu gibi birçok okulların katılımıyla yapıldığını söyledi.

Proje Koordinatörü Tijen Altun Serçe ise "2020 Ocak ayında başladığımız ve 2020 Haziran ayında sonlanan projemizde amacımız öğrencilerimize eğlenceli bir şekilde kodlama eğitimi vermekti. Bu proje ile öğrencilerimizin bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra zihinsel gelişiminin ve problem çözme yeteneklerinin arttırılması hedeflendik. Bu süreçte hep yanımızda olan velilerimize çok teşekkür ediyorum. Her ay farklı etkinliklerle aktif olarak projede yer alan öğrenciler bu sayede ekip çalışması bilinci kazanmakta ve öğrencilerde geleceğin mesleklerine dair bir farkındalık oluşturulması amaçlanan bu proje sayesinde öğrenciler bilgisayarsız ve bilgisayarla yapılan kodlama etkinlikleri yapabilmekte ve bu sayede kişisel becerini geliştirmekte, oynadıkları kodlama oyunları ile kodlamayı öğrenmekte ve proje kapsamında birçok web 2.0 aracını kullanabilmektedirler” dedi.

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