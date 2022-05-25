Düzce 10 dönüm genişliyor

Düzce Belediyesi, Şehir Mezarlığında yapılan düzenlenme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra mezarlık 10 dönüm daha genişletilerek adalara bölünecek.

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Şehir Mezarlığında genişletme çalışması başlattı. Düzce’nin en büyük mezarlığının daha güzel ve güvenli olması için devrilme tehlikesi olan ağaçların kaldırılmasıyla başlayan düzenleme çalışmaları genişletme ve yol çalışmalarıyla devam ediyor. Mezarlık Müdürlüğü, Şehir Mezarlığına 10 dönüm daha eklerken yeni alınan bölgede toprak tesviyesi yapılıyor. Tesviye çalışmalarının ardından alan ada ada parsellenecek ve kayıt altına alınacak.

Ekipler Şehir Mezarlığında ana ve ara yolların da yapılmasını sürdürüyor. Adaların etrafını bordur taşlarıyla çeviren ekipler, yollara da parke taşı döşüyor. Öte yandan ekipler, mezarlığa yeni katılan alanda da ana ve ara yolların parke taşlarını örmeye başladı.