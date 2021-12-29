Durdurulan araçtan uyuşturucu ile silah çıktı

Düzce’de sanayi sitesinde gece saatlerinde devriye atan jandarma ekipleri şüphelendikleri aracı durdurdu. Yapılan aramada uyuşturucu madde ile birlikte tabanca ele geçirildi.

Düzce’de gece saatlerinde merkezde bulunan küçük sanayi sitesinde devriye atan jandarma ekipleri N.K.’nin kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Sürücü N.K. isimli şahsın üstünde ve otomobilde arama yapan ekipler, yaklaşık 10 gram metamfetamin maddesi, bir adet payp ve aracın ön yolcu koltuğunda şarjöründe mermi sürülmüş vaziyette silah ele geçirdiler.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri narkotik köpeği ile birlikte şahsa ait araba ve işyerinde arama yaptı. Jandarma ekipleri buralarda da 3 adet extacy, 3 adet de lryca isimli uyuşturucu hap ele geçirdi. Şahsın evinde yapılan aramada ise 5 adet tabanca ve şarjörü ile 2 adet ağzı açılmış namlu, 29 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği fişeği, 1 adet hassas terazi 30 gram kubar esrar maddesi, 10 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde satışından kazanıldığı tespit edilen toplamda 143 bin 900 TL ile 100 Euro geçirildi.

Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.