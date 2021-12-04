Dünyanın en iyi sağlık kuruluşuydu bir de bebek dostu oldu

Geçtiğimiz aylarda yapılan değerlendirme ile dünyanın en iyi 3 sağlık kuruluşu arasında yer alan Düzce Ağız Diş Sağlığı Merkezi bebek dostu unvanı aldı.

Geçtiğimiz aylarda dünya çapında yapılan sağlık kuruluşları değerlendirmesinde dünyanın en iyi 3 sağlık kuruluşu arasında yer alan Düzce Ağız Diş Sağlığı Merkezi, başarı unvanlarına bir yenisini daha ekledi. Bebek dostu hastane belgesini ise hastaneyi ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay verdi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz bebek dostu olanın önemini anlattı. Yılmaz, “Beslenme yetersizliklerinin önlenmesi için atılması gereken ilk adım emzirmenin doğumdan sonra en kısa sürede başlatılması, anne sütü ile bebeklerin tek başına ilk 6 ay emzirilmesi, 6. ayın ardından uygun ek besinlerle emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesidir. Bakanlığımız tarafından bu amaçla ülkemizde çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi için diğer çocuk sağlığı programlarına paralel olarak 1991 yılından itibaren Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı yürütülmektedir. Bu kapsamda emzirmenin korunması ve desteklenmesi ile programın temelini oluşturan başarılı emzirmede 10 adım stratejisinin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanması ve devamının sağlanması, ayrıca beslenme bozukluklarının önlemesi yoluyla çocuklarda ölüm ve hastalık oranlarını düşürmek hedeflenmektedir” dedi.

Düzce Altın bebek dostu il

Düzce’de ki sağlık kuruluşlarının tamamının bebek dostu olduğunu belirten Dr. Yasin Yılmaz, “Program tüm dünyada da uygulanan Bebek Dostu Hastaneler kavramı ile başlamıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde birinci basamak sağlık kuruluşlarının da dahil olması ile Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları olarak ilerleme kaydetmiş, ardından önce Bebek Dostu il ve daha sonra çalışmalarını bir adım daha ileri taşıyan iller için Altın Bebek Dostu il kavramları geliştirilmiştir. Bu kapsamda ilimizdeki tüm hastanelerimiz ve aile hekimliği birimlerimiz bebek dostu olup Sağlık Bakanlığı tarafından 2008 yılında Düzce’ye Altın Bebek Dostu İl unvanı verilmiştir” diye konuştu.

Dr. Yasin Yılmaz, “Bebek Dostu Programı kapsamda Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Düzce Ağız Diş Sağlığı Merkezi işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda merkezde çalışan tüm personele anne sütünün önemi konusunda eğitim verilerek bilgilerini tüm anneler ile paylaşmaları ve emzirmenin desteklenmesi için bilgilerini güncellemeleri sağlandı. Ayrıca annelerin bebeklerini emzirmeleri için konforlu bir emzirme odası oluşturuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bebek Dostu Kurum unvanını aldı. Merkezimizin başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Bu başarıda emeği olan bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.