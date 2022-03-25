banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!
Türkiye'de hangi şehirde kaç milletvekili var?
Türkiye'de hangi şehirde kaç milletvekili var?

Dünyada her yıl 10 milyon kişi bu hastalığa yakalanıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon yeni verem hastası ortaya çıktığını, yaklaşık 1,5 milyon insanın da verem nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

DÜZCE 25.03.2022, 13:12
Dünyada her yıl 10 milyon kişi bu hastalığa yakalanıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon yeni verem hastası ortaya çıktığını, yaklaşık 1,5 milyon insanın da verem nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Hastanesi 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla tüberküloz (verem) hastalığı ile ilgili toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim düzenledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim programında hastane Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, halk arasında verem olarak da bilinen tüberküloz hastalığının özellikleri, bulaş yolları, korunma, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

“Yaklaşık 1,5 milyon insan, verem nedeniyle hayatını kaybediyor”

Eski çağlardan beri bilinen tüberküloz hastalığının birçok sanat dalına da esin kaynağı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Balbay, dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon yeni verem hastası ortaya çıktığını, yaklaşık 1,5 milyon insanın da verem nedeniyle hayatını kaybettiğine bildirdi. Hastalığı, verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir hastalık olarak açıklayan Balbay, en sık akciğerler olmak üzere tüm organları tutabileceğine işaret etti. Dünya nüfusunun dörtte birinin verem basili ile enfekte olduğuna dikkat çeken Öner Abidin Balbay, “Verem basili ile enfekte olanların yüzde 5-15’inin yaşamlarının bir döneminde verem hastası olma ihtimali vardır” dedi.

“Tedavi olmayan bir verem hastası her yıl yaklaşık 5-15 kişiye enfeksiyonu bulaştırır”

Verem mikrobunun, güneş görmeyen ortamlarda havada uzun süre canlı kalabileceğini belirten Prof. Dr. Balbay, güneşten gelen ultraviyole ışınlarının da verem mikrobunu kısa sürede öldürdüğü dile getirdi. Hastalığın tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen hastalardan aksırma, öksürme ve konuşmaları sırasında havaya yayılan mikropların solunum yoluyla alınması ile bulaştığını bildiren Balbay, “Tüberküloz hastası her öksürük ile 1-5 mikron çapında, 1-3 adet basil içeren, 3 bin 500 kadar enfeksiyöz parçacığı etrafa saçar. Tedavi olmayan bir verem hastası her yıl yaklaşık 5-15 kişiye enfeksiyonu bulaştırır. Bu nedenle hastaların öksürme ve hapşırma sırasında ağızlarını mendille kapatmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Tüberküloz enfeksiyonunun hastalığa dönüşmesini kolaylaştıran durumlar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Balbay, “5 yaş altındaki çocuklar, HIV enfeksiyonu olan kişiler, Bağışıklığı baskılayan tedavi alan kişiler; silikoz, şeker hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, lösemi, lenfoma ya da baş-boyun kanserleri, akciğer kanseri olanlar, ideal vücut ağırlığının yüzde 90’ından daha az kiloda olanlar, sigara içenler, ilaç bağımlılığı olanlar ya da alkol kullananlar risk grupları arasındadır” ifadelerini kullandı.

“Üç haftadan uzun süren öksürüklerde mutlaka uzmana başvurulmalı!”

2 ya da 3 haftadan uzun süren; öksürük, ateş, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı, yorgunluk, halsizlik balgam çıkarma, kan tükürme, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısının hastalığın belirtileri olarak sıralayan Prof. Dr. Balbay, iki-üç hafta veya daha uzun süreli öksürük şikayeti olan herkesin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Bugün var olan ilaçlarla verem hastalarının hemen hemen hepsinin başarı ile tedavi edilebildiğini belirten Prof. Dr. Balbay, ülkemizde verem ilaçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak verildiği bilgisini paylaştı. Hastalığın tedavisinde ilaçların düzenli kullanılmasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Balbay, “Verem hastaları ilaçlarını düzenli olarak ve yeterli süre (6-9 ay) kullanmazlarsa verem mikropları ilaçlara direnç kazanabilir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü tarafından da önerilen Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT), ülkemizde 2006 yılından beri uygulanmaktadır. DGT ile Tüberküloz hastalarının her doz ilacı her gün bir sağlık çalışanı veya eğitilmiş bir gönüllü tarafından hastaya verilerek kayıt altına alınmaktadır” dedi.

“En etkili yol, verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir”

Erken teşhis ve başarılı tedavinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Balbay, ülkemizde doğumdan sonra 2. ayını dolduran bebeklere yapılan verem aşısının (BCG) çocukları verem hastalığına karşı koruduğunu da sözlerine ekledi. Hastalıktan korunmak için elleri sık sık sabunla yıkamak, sigaradan uzak durmak, düzenli ve dengeli beslenmek gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Balbay, “Hastalığın bulaşmasını önlemek için tüberküloz hastaları aksırırken, öksürürken mutlaka ağızlarını mendille veya kol ile kapatmalıdır. Öksürük ve aksırık sonrasında eller yıkanmalıdır. Bulaştırıcı dönemdeki verem hastaları kapalı ortamlarda ya da başka insanlarla birlikteyken maske kullanmalıdır. İlaçlarını düzenli ve eksiksiz olarak kullanmalıdır” şeklinde sunumunu tamamladı.

Konferans katılımcıların soruların cevaplanması ile sona erdi.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19