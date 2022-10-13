Dünya sıralamasında Düzce Üniversitesi ülkede 8. Oldu

2023 Dünya Sıralamalarında (World University Rankings 2023) Düzce Üniversitesi, geçen yıla oranla hem dünya üniversiteleri, hem de Türkiye üniversiteleri arasında yükseliş sergileyerek yine bir uluslararası başarıya imza attı.

Geçen yıl Türkiye’den 54 üniversitenin katıldığı sıralamada 12. sırada yer alan Düzce Üniversitesi, bu yıl Türkiye’den 61 üniversitenin katıldığı sıralamada 8. sırada yer alma başarısı gösterdi. Bir önceki dönemde dünyada 1662 üniversite arasında 1001-1200 bandında yer alan Düzce Üniversitesi, bu yıl 1799 üniversite arasında 801-1000 bandına yükselerek akademik alanda küresel başarılarına bir yenisini ekledi.

Sanayi Geliri (Industry Income)kategorisinde de yine ilk 100 içerisinde yer alan Düzce Üniversitesi, tüm kategorilerde yükselme başarısı göstererek zirve yolculuğuna devam ediyor.