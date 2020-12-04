Dünya Şampiyonundan anlamlı hediye

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin halterde milli sporcusu ve Dünya Şampiyonu Nuray Levent, geleceğin haltercilerinin yetişmesi için kolları sıvayarak, çekiş sehpası yaptı. Şampiyon Levent, yaptığı sehpayı Cumayeri’nde geleceğin haltercilerinin yetiştirildiği salona hediye etti.

Dünya Halter Şampiyonu olan Düzceli Nuray Levent, geleceğin haltercilerinin yetiştirilmesi için kollarını sıvadı. Cumayeri Belediyesi’nin destekleri ile Cumayeri’nde halter antrenmanlarının yapıldığı salona geleceğin haltercilerinin diz üstü hareketleri ve teknik çalışmaları iyi yapabilmeleri için çekiş sehpası yaptı. Bir demir atölyesine girerek usta ile birlikte ölçümleri yapan Dünya Şampiyonu Nuray Levent, daha sonra kaynak makinesi ile demirleri bir birine bağladı. Daha sonra çekiş sehpalarının boyamasını da yapan Levent, geleceğin haltercilerinin yetiştirildiği Cumayeri Belediyespor kulubüne sehpaları hediye etti.