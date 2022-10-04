Dünya çevreci üniversiteler platformu deneyimlerini anlattı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi, 2018 yılından bu yana değerlendirmelerine tabi olduğu GreenMetric (Yeşil Ölçüm) deneyimlerini üniversitelerle paylaştı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya katılan Düzce Üniversitesi, 2018 yılından bu yana değerlendirmelerine tabi olduğu GreenMetric (Yeşil Ölçüm) deneyimlerini aktardı.

2010 yılından bu yana dünya üniversitelerini çevreci uygulamalar ve sürdürülebilirlik açısından değerlendiren Yeşil Ölçüm Dünya Çevreci Üniversiteler Platformu Türkiye Ulusal Çalıştayı’na; Düzce Üniversitesi’nin çalışmalarını yürüten, Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Fatih Taşpınar, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Arş. Gör. Nermin Başaran ve Arş. Gör. Melek Yılmaz Kaya katılım gösterdi.

GreenMetric sıralamalarına 2018 yılında dahil olan ve her yıl puanını arttırarak listede üst sıralara çıkmayı başaran Düzce Üniversitesi, Çalıştay’da, özellikle eğitim ve altyapı kategorilerinde Türkiye’de en yüksek puanları alanlar arasına girmesini sağlayan deneyimlerini anlattı. Yeşil kampüsün oluşturulması ve çevre politikalarının sürdürülebilir kılınmasını bir misyon olarak benimseyen Düzce Üniversitesi, su ve atık yönetimi ve enerji verimliliği konularında yürütülen çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Çevre düzenlemesi, enerji, iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitim ve karbon ayak izi ölçümleri gibi farklı alanlardaki çeşitli kriterlere göre sıralamaların yapıldığı GreenMetric Endeksi’nde Düzce Üniversitesi, 2020 yılında dünyanın çeşitli ülkelerinden 912 üniversitenin arasına girme başarısını gösteren 56 Türk üniversitesinden birisi olmuştu.