DÜ’de radyo-televizyon uygulama ve araştırma merkezi kuruldu

Medya ve iletişim alanında başarılı çalışmalara imza atan Düzce Üniversitesi (DÜ) bünyesinde, kitle iletişim araçları ve iletişim teknolojisi konusunda, bilimsel araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunmak amacıyla Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik kapsamında Merkezin amaçları arasında, kısa film, belgesel, film müziği, video kurgu ve reklama yönelik çekim/müzik/seslendirme ve benzeri tüm profesyonel ticari/akademik görüntü, ses kayıt ve yayın işleri yapma; yerel ve ulusal basın kuruluşlarıyla iş birliğinde bulunma, ortak projeler üretme; Düzce Üniversitesi stüdyolarında hazırlanan programların yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yayımlanmasını sağlama gibi önemli çalışma alanları bulunuyor.

Merkez; alanla ilgili araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilere; televizyon ve radyo programlarının hazırlanması, stüdyo, araç-gereç ve teknik donanım ile alt yapı oluşturulması konusunda destek olma, uygulama ve eğitim alt yapısını geliştirme gibi faaliyetler de yürütecek.

Düzce Üniversitesi’nin Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema bölümü ve ilgili bölümlerle iş birliği yapacak olan Merkez, bölüm öğrencilerine uygulama imkânları sağlama, öğrencileri radyo, televizyon programı, belgesel, kısa film ve benzeri projeler üretmeye teşvik etme gibi çalışmaları da gerçekleştirecek.

Ulusal ve uluslararası boyutta resmî ve özel kuruluşlarla, sektör temsilcileri ve akademisyenlerle iş birliği yaparak seminerler, konferanslar, kurs, staj, etüt, atölye çalışmaları ve meslek içi eğitim programları da organize edecek olan Düzce Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, iletişim alanında gerçekleştireceği katma değerli çalışmalarla sektöre önemli katkılarda bulunacak.