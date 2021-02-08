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DÜ’de iş sağlığı ve güvenliğinin önemi anlatıldı

Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği “İş Sağlığı ve Güvenliği” adlı etkinlikte, meslek kültürü ve iş yerlerindeki iş güvenliği konusu ele alındı.

DÜZCE 08.02.2021, 12:58
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DÜ’de iş sağlığı ve güvenliğinin önemi anlatıldı

Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği “İş Sağlığı ve Güvenliği” adlı etkinlikte, meslek kültürü ve iş yerlerindeki iş güvenliği konusu ele alındı.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Akbıyıklı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kavlak’ın bilgi ve deneyimlerini aktardığı program online olarak düzenlendi. Moderatörlüğünü Öğr. Gör. İrem Horuz’un yaptığı ve Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı Akıncıoğlu’nun da katılım gösterdiği programı çok sayıda öğrenci ve çalışan takip etti.

Programın ilk konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Akbıyıklı, “İnşaat Sektöründeki İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıklı sunumunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. İnşaat endüstrisinin dünyadaki pek çok ülkede en büyük istihdam sektörlerinden biri konumunda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akbıyıklı, ILO (International Labour Organization-Uluslararası Çalışma Örgütü) verilerine göre dünyada 110 milyondan fazla inşaat çalışanı olduğunu ve bu oran aktif iş gücünün yüzde 5-6’sını teşkil ettiğini ifade etti. Türkiye’de inşaat sektöründe 1 milyon 600 bin civarında iş gücünün bulunduğu bilgisini veren Akbıyıklı, çalışanların önemli bir kısmının küçük ve orta ölçekli inşaat işletmelerinde çalıştığını ve bu firmaların kurumsallaşmamış olduğunu, kurumsallaşmamış firmaların da İSG’ye gerekli önemi vermediğini ifade etti.

İnşaat sektöründe artan rekabetin, firmaların daha çok verimlilik ve maliyet parametrelerine odaklanmalarını zorunlu kıldığını söyleyen Prof. Dr. Rıfat Akbıyıklı, ortaya çıkan bu aşırı rekabetin sonucunda İSG’nin sadece bir maliyet olarak görüldüğünü vurguladı. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) adına alınacak her türlü tedbirin hayat kurtarıcı nitelikte olduğunun altını çizen Öğretim Üyesi, “Tedbirlerin fazlalığı tartışılacak bir konu değildir. Çok fazla önlem alınıyor, gereksiz harcamalar yapılıyor diye şikayet edenler, işi bilmeyenlerdir. Toplum yapısındaki gelenekçi anlayışın bir tezahürü olan kadercilik, iş güvenliği ve iş sağlığı kültürünü olumsuz etkileyen bir üst kültür çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim ciddi bir tehlikenin ardından çalışanlarca ‘kıl payı kurtardık’ ya da ‘ramak kaldı ’deyimleriyle ifade edilen durum söz konusu kaderci anlayışın bir ifadesidir” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kavlak ise yaptığı sunumda iş sağlığı ve güvenliği mesleğinin gelişiminden bahsederek, ülkemizdeki kurumsallaşma sürecine değindi. Sanayinin gelişimi ve makineleşmenin İSG’ye olan ihtiyacı artırdığını söyleyen Levent Kavlak, ülkemizde makineleşmeye bağlı sanayinin geç başlaması nedeniyle de iş sağlığı ve güvenliği kavramının Avrupa ülkelerine göre geç oluştuğunu ifade etti. Yargılanan birçok İSG uzmanın sorunları işverene bildirmediği için yargılandığının bilgisini veren İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kavlak, “Çünkü işverenlerin çoğu sorunları bana bildirme diyor. Dolayısıyla da İSG uzmanı iş kaybetme endişesi yüzünden sorunları bildirmiyor” diye konuştu.
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