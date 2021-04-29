DTSO toplu komite toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) ilgili mevzuat gereği yılda iki kez yapılması zorunlu olan Toplu Komite Toplantılarının ilki Meclis Başkanı Ahmet Dertli’nin başkanlığında video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Toplu Komite Toplantısının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, “Bildiğiniz üzere yılda 2 kez yapmamız gereken Toplu Komite Toplantılarının ilkini video konferans olarak yapmamız gerekti. Yaşadığımız pandemi süreci dolayısıyla üst birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza iletilen resmi yazı gereği oda organ toplantılarımızı video konferans olarak yapmamız istendi. Bildiğiniz üzere Mart 2020 dönemi itibariyle yapılan seri istişare toplantıları sayesinde üyelerimizin birçok sorununa birinci elden çözümler üretildi. Bunun devamı için yine sizlerden beklentilerinizi ve sorunlarınızı bizlere iletmenizi rica ediyoruz. Yaşadığımız pandemi süresince birçok sektörde daralmalar, sistem değişiklikleri ve hatta kapatmalara kadar ilerleyen süreçler yaşandı” dedi.

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Önceki dönemlerde bir arada yapmakta olduğumuz toplantılarımızı maalesef içinde bulunduğumuz süreç dolayısıyla video konferans olarak yapmak zorunda kalıyoruz. Süreci sağ salim atlatır atlatmaz en kısa sürede inşallah yine bir arada olmayı umut ediyoruz. Zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı lafı fazla uzatmayacağım. Size genel bilgileri aktarıp sözü size bırakacağım. Geçtiğimiz günlerde komiteler sekreteryamız aracılığıyla sizlere bir yazı ilettik. Sizlerden bu konuda birçok dönüş aldık. Bunları birinci ağızdan ileteceğiz. 11 Meslek Komitemizden gelen sorun ve çözüm önerilerini kurumlarla yapacağımız toplantılarda sözlü olarak da dile getireceğiz. Yazılı olarak da ilgili makamlara hızlıca göndereceğiz. Ülkemizin ve ticaret erbaplarımızın şu anki gündemi 17 günlük kısıtlama. Biz oda olarak elimizden geldiğince kapsamı genişletmeye gayret ediyoruz. Fakat bakanlıktan gelen bir genelge olması dolayısıyla fazla da bir hareket alanımız olmuyor. Taleplerimizi valimize ilettik. Umuyoruz ki olumlu dönüş yapacaktır. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” İfadelerini kullandı.

Toplantının devamında konuşan 3. Meslek Komitesi Başkanı Şahin Bircan, Orman İşletme Müdürlüğünün tomruk ihalelerinin yüz yüze gerçekleşmesini istedi. 7. Meslek Komitesi Başkanı Mutlu Kayan, tam kapanmaya dahil edilen kreşler için iş yerinde çalışan personellerin kreş ihtiyacının olduğunu ve valiliğe yazı yazılmasını talep etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, fabrikanın bir kreş ile anlaşması olduğu taktirde ve T.C kimlik numaralarını odaya bildirdiklerinde valilikten alınacak olan özel izinle kreşe devam edebileceğini belirtti.

Meclis üyesi Hayati Eğilmez, 7. Meslek Komitesi olarak Meslek Liselerinin atölye ve laboratuvar alt yapılarının vergiden indirimli olması gerektiğini karar aldıklarını belirtirken devlet okul yapımına, demire çimentoya vergi muafiyeti getirildiği ve atölye ve laboratuvara teknik malzemelere vergi indirimi olmadığını meslek liselerinin teknik alt yapısının geride kalmasına sebep olduğunu. Öğrenciler bu yüzden sahadan uzak kaldığını kabul edilirse meslek liselerine çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Meclis Üyesi Selim Koçak, sigorta acentelerine çalışma izni verilesini talep etti.

Toplu Meslek Komitesi toplantısı, bir sonraki toplantının yüz yüze olabilmesi temennileriyle sona erdi.