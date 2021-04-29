banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı

DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Dertli başkanlığında, pandemi tedbirleri gereğince video konferans yoluyla gerçekleştirildi.

DÜZCE 29.04.2021, 14:19
2
DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Dertli başkanlığında, pandemi tedbirleri gereğince video konferans yoluyla gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını nedeni ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantısı video konferans şekliyle gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli olağan meclis toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Mart- Nisan Ayı döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantının devamında aylık mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alınırken, toplantının son kısmında meclis üyeleri 17 günlük kapama sürecinde yaşanacak problem ve ekonomik sorunlar hakkında görüş ve taleplerini dile getirdiler.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?