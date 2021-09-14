DTSO kalitesini bir kez daha tescilledi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile Covıd 19 güvenli hizmet belge yenileme tetkikini başarıyla geçti.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Baş Tetkik Görevlisi Yılmaz Öztürk tarafından gerçekleşen denetimlerin kapanış toplantısına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Özkan Çakır Genel Koordinatör Tuncay Yüksel, Kalite ve Eğitim Sorumlusu Vildan Yılmaz katılım sağladı.

Başarıyla tamamlanan denetim ardından Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile Covıd 19 Güvenli Hizmet Belgelerinin devamlılığı kararı alındı. Tetkik sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Üyelerimize verdiğimiz hizmet kalitesini her geçen gün artırmayı hedefliyoruz “ ifadelerini kullandı.