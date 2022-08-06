DTSO Heyetinden Başsavcı Emre’ye hayırlı olsun ziyareti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası meclis ve yönetim kurulu üyeleri Düzce’ye atanan Başsavcı Yasin Emre’yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Hakim ve Savcılar Birinci Dairesi tarafından yayınlanan kararname ile Düzce’ye Başsavcı olarak atanan Yasin Emre’nin göreve başlaması ile birlikte hayırlı olsun ziyaretleri de devam ediyor. Bu çerçevede Başsavcı Emre’yi ziyaret eden Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Başsavcı Yasin Emre’nin makamında gerçekleşen ziyarete DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, meclis ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ziyarette Düzce Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar dilediler. Başsavcı Yasin Emre ise DTSO heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.