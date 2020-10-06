banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kum fırtınasına dikkat! 7 il için uyarı...
Kum fırtınasına dikkat! 7 il için uyarı...
Her şeyimi Fenerbahçe’ye vereceğim”
Her şeyimi Fenerbahçe’ye vereceğim”
500 bin tablet ücretsiz dağıtılacak
500 bin tablet ücretsiz dağıtılacak
Fenerbahçe'de transferin son gününde üç imza birden!
Fenerbahçe'de transferin son gününde üç imza birden!

DTSO Başkanı Şahin, üyelerin sorunlarını bakana iletti

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK, DÜZCE TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ŞAHİN’İN DE KATILIMCILARI ARASINDA YER ALDIĞI, TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 365 ODA BORSA İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILARAK ODA VE BORSALARIN BÖLGESEL SORUNLARINI DİNLEDİ.

DÜZCE 06.10.2020, 11:25
2
DTSO Başkanı Şahin, üyelerin sorunlarını bakana iletti

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’in de katılımcıları arasında yer aldığı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen 365 oda borsa istişare toplantısına katılarak oda ve borsaların bölgesel sorunlarını dinledi.

Toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, ilçe bazlı teşvik sistemin geliştirilmesinde büyük emekleri olan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür etti. Şahin, “Üyelerimizden son dönemlerde sıklıkla aldığımız taleplerin başında Kamusal Ödemeler ve Bankalarla olan borçlanmalar konusunda yapılandırma yapılması hususudur. Devletimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanayicilerimizin yanında olacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Üretim Havzası projelerine Düzce’nin dahil edilmesinin olumlu bir adım olacağını düşünüyoruz. Son yıllarda Düzce Üniversitesi ile birlikte Tıbbi Aromatik Bitki yetiştiriciliği üzerine ciddi Ar-Ge faaliyetleri ve ürün belirleme çalışmaları yapıyoruz. Hatta bu çalışmalarımızın bir kısmını daha da olgunlaştırarak ticari ürün elde etme ve pazarlama aşamalarına kadar ilerledik. Bölgemizin verimli topraklarında yetiştirilmesi muhtemel bu bitliler kozmetik ve tamamlayıcı tıp alanlarında kullanılacaktır. Bu noktada da üretim havzası projelerinde ilimizin de yer alması bu çalışmaların önünü açacaktır” ifadelerini kullandı.

OSB genişletme çalışmaları, altyapı yatırımları ve bakanlık bünyesindeki kurumların daha aktif çalıştırılması konularında da görüş belirten Tuncay Şahin, Düzce olarak hem Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları hem de Kamu-Sanayi işbirliği çalışmalarında birçok ile örnek olacak düzeyde uyum içinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Sorulan sorulara cevaplar veren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üretim Havzası projeleri konusunda uzmanların yapacakları incelemeler sonucunda karar verildiğini ve bu konuda bir sonraki değerlendirme çalışmalarında gündeme getireceğini ifade etti. Varank, Bakanlık Bünyesinde kurumların aktif çalıştırılması hususunda ise talepleri değerlendireceklerini, daha verimli yapılar şeklinde çalışmaları için gereken düzenlemeleri ivedilikle yapacaklarını söyledi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
28°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Ekim 2020
İmsak 05:35
Güneş 06:59
Öğle 12:57
İkindi 16:10
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2