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DTSO Başkanı Şahin, “Çilimli OSB’nin yüzde 80’ini Orman Ürünleri firmalarına verdik”

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORMAN ÜRÜNLERİ İMALAT VE PERAKENDE TİCARETİ ÜYELERİ, BOLU ORMAN İŞLETME BÖLGE MÜDÜRÜ ŞABAN BIYIKLI VE MÜDÜR YARDIMCILARI, DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ TURGAY KAĞAN VE MÜDÜR YARDIMCILARI İLE GÜZELDERE ŞELALESİ SOSYAL TESİSLERİNDE BİR ARAYA GELDİ.

DÜZCE 21.08.2020, 12:13
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DTSO Başkanı Şahin, “Çilimli OSB’nin yüzde 80’ini Orman Ürünleri firmalarına verdik”

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, orman ürünleri imalat ve perakende ticareti yapan üyelerle bir araya geldi. Şahin, “Marka olmuş orman ürünleri sanayicilerinin yüzde 20’si ilimizde faaliyet gösteriyor. İki tane ürünümüz var, biri fındık diğeri orman” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası orman ürünleri imalat ve perakende ticareti üyeleri, Bolu Orman İşletme Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ve Müdür Yardımcıları, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan ve Müdür Yardımcıları ile Güzeldere Şelalesi Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

DTSO Başkanı Tuncay Şahin, Düzce için fındık ve ormanın önemli olduğunu belirterek “Çilimli OSB’yi yüzde 80 orman ürünleri firmalarına verdik. Marka olmuş orman ürünleri sanayicilerin yüzde 20’si ilimizde faaliyet gösteriyor. Biz buradan bir marka çıkarma hedefindeyiz. İlgili kurumlara iletilecek bir şey var ise ben iletirim. Biz 11 Meslek Grubundan seçilip geldik. Biz 31 arkadaşız. Hiçbirimiz aynı işi yapmıyoruz. Ben sadece bu 31 arkadaşım adına Başkan olarak gözcülük yapıyorum. Bu ülke hepimizin ve zor bir süreçten geçiyoruz. İki tane ürünümüz var, biri fındık diğeri orman. Avrupa’da inanılmaz derecede ağaç pahalı. Avrupa Birliği özellikle ürün plastikten çıkıyor ağaca dönüyor. Biz Düzce olarak altyapıyı hızlı şekilde halletmememiz gerekiyor “ ifadelerini kullandı. 3. Meslek Komitesi Başkanı Şahin Bircan’da “Komite olarak, tüm işletme bölge müdür yardımcılarımız hep bir arada olalım istedik sağ olsun bizlere o imkanı sundu” dedi.

Bolu Orman Müdürü Şaban Bıyıklı ise Düzce’nin Güzeldere Şelalesi Sosyal Tesisleri’nde konuk edilmekten olayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, DTSO Başkanı Tuncay Şahin’e, DTSO 3. Meslek Komitesi Başkanı Şahin Bircan’a toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Orman İşletme Müdürlüklerinin yeni dönemde başlattıkları e ihale ile ilgili yaşanan olumsuzluklar ve meydana gelen sorunlarla alakalı beklentilerini, çözüm önerilerini sunan hem kamunun menfaatlerinin düzenlenmesi hem de orman ürünleri sanayicilerinin mağdur olmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını yerinde inceleyen Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı toplantı sonunda yapılmasını istenen talepler ve çözüm önerileri konusunda istişare de bulundular.

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