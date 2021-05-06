banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Gaziantep için skandal ifadeler!
Gaziantep için skandal ifadeler!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!

Drone destekli denetimler devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında drone destekli tam kapanma denetimlerini sürdürüyor.

DÜZCE 06.05.2021, 10:35
Drone destekli denetimler devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında drone destekli tam kapanma denetimlerini sürdürüyor.

Korona virüs salgını sonrasında başlatılan 17 günlük tam kapanma ile ilgili olarak Düzce’de şehrin dört bir yanında denetimler devam ediyor. Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri de şehrin giriş ve çıkışlarında drone destekli tam kapanma denetimlerini yapıyor. Denetimler esnasında şehre giriş yapacak araçların seyahat izinleri kontrol edilirken, kısıtlamadan muaf olup olmayanlarda denetleniyor.
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu