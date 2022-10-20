Dr. Yılmaz öğrencilere tecrübelerini paylaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz “Kariyer Hedefinde Geleceğe Dair Bir Fikir Projesi” dahilinde 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerine tecrübelerini paylaştı.

Kariyer Hedefinde Geleceğe Dair Bir Fikir Projesi ilk durağı Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi oldu. Programa konuşmacı olarak katılan Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, sağlık mesleğinin kariyer seçiminde önemli olabilecek bilgiler verdi. Öğrenciler ile hayata dair deneyim ve tecrübelerini de paylaşan Yılmaz, öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdı. Program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.