Dr Yılmaz “Erken teşhis ile önlenebilir”

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, kronik böbrek hastalığının erken teşhis edildiğinde önlenebildiğine dikkat çekti ve “Farkındalığın olmaması böbrek yetmezliği ihtimalini arttırıyor. Kişinin yaşam kalitesinin bozulmasına neden oluyor” dedi.

Dr. Yasin Yılmaz 10 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kronik Böbrek Hastalığının dünyada ve Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu, vurgulayan Yılmaz, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da böbrek hastalığının olabileceğini vurgulayarak “Sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma ve yanma, damla damla idrar yapma, kırmızı kahverengi renkte idrar yapma ve tuvalete yetişememe gibi şikayetlerde mutlaka hekime başvurulmalıdır” diye konuştu.

Eğitimler düzenleniyor

Dr. Yılmaz böbrek sağlığı konusunda ülke genelinde toplum bilincini arttırmak, kronik böbrek hastalığında erken tanının önemini vurgulamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla her yıl düzenli olarak sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler ve halka yönelik bilgilendirme programları yürütüldüğünü ifade etti.

Böbrek rahatsızlıklarının erken teşhisle önlenebildiğini yada geciktirilebildiğini vurgulayan Yılmaz, kronik böbrek hastalığından korunmak için yapılabilecekleri de şöyle sıraladı: “Düzenli olarak egzersiz yapılmalı. Sağlıklı beslenme önemli. Vücut ağırlığının korunması gerekli. Tuzun azaltılması, gün içinde yeterli sıvı alınması, sigara içilmemesini, ağrı kesici ilaçlardan kaçınılması, kan basıncının ve kan şekerinin düzenli olarak ölçülmesi, risk grubunda olanların böbreklerini düzenli olarak kontrol ettirmeleri çok önemli.”