Dr. Tuba Erdem Sultanoğlu: Pandemi de egzersizi ihmal etmeyin

DÜZCE(İHA) – Pandemi dönemindeki kısıtlanmaların kişiler üzerindeki fiziksel etkileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Erdem Sultanoğlu, hareketsiz yaşamın kas ve iskelet sisteminde sorunlara yol açabileceğine dikkat çekerek önemli tavsiyelerde bulundu.

Covid-19 pandemisinde bulaşma riskini önlemek ve ölüm oranlarını kontrol altına almak için evde kalmanın yaşam tarzlarında önemli değişimlere sebep olduğuna dikkat çekerek açıklamasına başlayan Dr. Öğr. Üyesi Sultanoğlu, “Covid-19 ile hayatımızda meydana gelen değişikliklerle beraber fiziksel olarak aktif kalmak zorlaştı. Pandemi ile insanlar daha az hareket eder, daha az enerji harcar, hareketsiz ve daha çok oturur hale geldi.” dedi.

“Fiziksel Aktivite Kemik Mineral Yoğunluğunu Arttırarak Osteoporoza Karşı Korur”

Pandemi döneminde en çok güçlü bir bağışıklık sistemi ve iyi bir morale ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Sultanoğlu, fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, stres ve kaygı düzeylerini azalttığını anımsattı. Fiziksel inaktivite ile birlikte gelişen kilo alımı ve obezitenin birçok hastalık için risk faktörü olduğunu belirten Öğretim Üyesi,“Ayrıca düzenli egzersiz diyabet, kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi sağlık problemlerinin önlenmesinde, bozulmuş kan basıncının düzenlenmesinde, psikolojik streslere karşı direnci arttırmada, yaşlanmayı geciktirmede ve yaşam süresinin uzamasında rol oynar.” diye konuştu. Fiziksel aktivite azlığının kas iskelet sistemi kaynaklı kronik ağrıların yönetimini ve tedavisini zorlaştırdığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sultanoğlu, “Sarkopeni (kas kaybı) ve osteoporoz (kemik kütle kaybı) için de önemli bir risk faktörüdür. Fiziksel aktivite kemik mineral yoğunluğunu arttırarak osteoporoza karşı korur, osteoporoz tanılı hastalarda kemik yapımını arttırarak osteoporozun ilerlemesini azaltır. Fiziksel aktivite kaslar aracılığıyla stabiliteyi arttırır ve düşmelerin önüne geçer; böylelikle denge kaybı ve düşmeye bağlı yaralanmaların azaltılmasında etkindir.” ifadelerini kullandı.

“Covid-19 Enfeksiyonu Geçiren Bireylerde Kaslarda Erime Görülebiliyor”

Covid-19 enfeksiyonu geçiren bireylerde hareketsizliğe ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak kaslarda erime görülebildiğine işaret eden Öğretim Üyesi, enfeksiyonu atlatan hastaların fizik tedaviye ihtiyaç duyabileceğini dile getirdi. Enfeksiyona bağlı kas ağrısı ve yorgunluk şikayetlerinin uzun süre devam etmesinin polikliniklere başvuruya sebep olabildiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sultanoğlu, “Covid-19 pandemisinin hızla yayılması dünyada ve ülkemizde fiziksel tıp ve rehabilitasyon hizmetlerinin işleyişini etkilemiştir. Pandemi sürecinde diğer branşlarda olduğu gibi verilen sağlık hizmetinin azalması neticesinde düzenli takip ve tedavinin önemli olduğu kronik romatizmal hastalıkların takip süreci olumsuz etkilenmiştir. Bu süreçte romatizmal hastalıklara bağlı şikayetlerin artması ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniklerine başvurunun arttığını söyleyebilirim.” dedi.

Hareketsizliğin En Belirgin Etkisi Kaslar Üzerinde!

Hareketsizliğin en belirgin etkisinin kaslar üzerinde görüldüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Sultanoğlu,“Hareketsiz kalan vücut, ihtiyacı olan maddeleri kasları yıkarak alır ve bu durum kas kaybını meydana getirir. Özellikle kasta hacim (atrofi) ve dayanıklılık (endurans) kaybolur. Hareketsizliğin eklem kıkırdağı üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Hareketsizlik; birçok kronik hastalık, kardiyovasküler hastalık, yüksek kan basıncı, glikoz ve insülin metabolizması bozuklukları, obezite, diyabet, kemik erimesi, kırık oluşması riski, ağrı, denge bozukluğu, düşük bağışıklık, depresyon ve uyku bozuklukları için risk oluşturur.” ifadelerini kullandı.