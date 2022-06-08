Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Kaya: "Sigara içenler içmeyenlere göre 10 yıl daha erken ölüyor"

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Kaya, "Sigara, içenlerin yarısını öldürmektedir. Ortalama olarak, sigara içenler içmeyenlere göre 10 yıl daha erken ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sigara, kanser için en önemli risk faktörüdür ve tüm kanserlerin yüzde 22’sinden sigara sorumludur" dedi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde, tütün kullanımının zararlarına ilişkin konferans düzenlendi. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Kaya tarafından verilen eğitimde; tütün kullanımının sağlık, sosyal, ekonomik, çevresel boyutlarındaki zararları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Kaya, sigaranın her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne yol açtığına dikkat çekti. Kaya, "Sigara, içenlerin yarısını öldürmektedir. Ortalama olarak, sigara içenler içmeyenlere göre 10 yıl daha erken ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sigara, kanser için en önemli risk faktörüdür ve tüm kanserlerin yüzde 22’sinden sigara sorumludur" dedi.

Sigara kullanımının akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerin gelişiminde, kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi birçok solunum yolu hastalığının meydana gelmesinde etkili olduğunu söyleyen Kaya, "Ağızda fena koku, çevredeki eşya, evlerde perdeler ve giysiler üzerindeki fena koku, yangın tehlikesi, genel anlamda çevre kirliliği gibi sağlıkla doğrudan bağlantısı olmayan durumlar da sigaranın diğer etkileri olarak belirtilebilir. Tütün kullanmayanların tütüne karşı korunması, sigaraya başlamanın engellenmesi, sigara içmeyenlerin temiz hava soluma haklarının korunması, pasif içiciliğin önlenmesi ve sigara kullananların sigarayı bırakmaya yönlendirilmesi son derece önemlidir" diye konuştu

Program, Kaya’nın katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.