Doktorluk mesleğini Yılmaz’dan dinlediler

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Fen Lisesi’nde öğrenciler ile bir araya gelerek doktorluk mesleğini ince detaylarına kadar anlattı.

Düzce Fen Lisesi, öğrencilerine yönelik meslek tanıtımlarına devam ediyor. Bu çerçevede tanıtımı yapılan son meslek doktorluk oldu. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını içtenlik ile cevaplayan Dr. Yılmaz, “Düzce Fen Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencileri ile bir araya geldik. Onlarla hasbihal ederek kariyer planlamaları ve hedef seçimleri, hekimlik mesleği, hayata ve geleceğe dair tavsiyelerde bulunduk. Durmadan, yorulmadan ülkemiz için çalışacaklarına eminiz” ifadelerini kullandı.