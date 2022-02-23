Doğum tarihleri çok anlamlı olacak

Düzce’de 22 Şubat 2022 günü anne ve babalar için bir başka oldu. Özel Çağsu Hastanesi’nde 22.02.2022 tarihinde 8 bebek dünyaya geldi.

22 Şubat tarihi sadece nikah kıyacaklar için anlamlı olmadı. Anne ve baba adayları içinde çok özel olan 22.02.2022 tarihinde Düzce Özel Çağsu Hastanesi’nin doğum hanesinde yoğunluk yaşandı. 4 Kadın Doğum Uzmanı gün boyu aileleri sevince boğdu. Op. Dr. Mustafa Erkin Sarsu, Op. Dr. Esma Yıldırım Şarlak, Op. Dr. Ayten Aytekin Valodova ve Op. Dr. Derya Başbuğ, anne ve babaları yaptıkları operasyonlarla sevince boğdu. Nüfus kağıtlarında 22.02.2022 doğum tarihi yazacak 8 bebek dünyaya gelirken bu bebeklerden 1 tanesi normal, 7 tanesi ise sezeryan ile dünyaya gözlerini açtı.

Hastane Koordinatörü İsmail Altın yaptığı açıklamada; “Hastanemizde 22 Şubat’ta toplam 8 bebeğimiz dünyaya gözünü açtı. Bütün doğumlarımızda sorunsuz gerçekleşti. Bu vesileyle Kadın Doğum uzmanlarımıza yoğun çalışmalarında sorunsuz operasyonlar yaptıkları için teşekkür ederim. Bebeklerimize hayırlı ömürler, ailelerine de sağlıklı, mutlu uzun ömürler dilerim” dedi.