Doğu Marmara’da en çok konuk Kocaeli’nde satıldı

Doğu Marmara bölgesinde Ekim ayında 7 bin 180 konut satıldı. En çok konut satılan il Kocaeli, olurken en az konut satılan il ise Bolu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2020 yılı Ekim ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 2 bin 892 konut, Sakarya’da bin 888 konut, Yalova’da bin 144, Düzce’de 739 konut ve Bolu’da 517 konut satışı gerçekleşti.