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Doğadan sergisine sanal gezi
Düzce Üniversitesi öğretim görevlisi Sevgi Bayram Kurkut’un Doğadan sergisi sanan olarak gezilebilecek.
DÜZCE 20.12.2022, 17:12
Düzce Üniversitesi öğretim görevlisi Sevgi Bayram Kurkut’un Doğadan sergisi sanan olarak gezilebilecek.
Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sevgi Bayram Korkut’a ait “Doğadan” başlıklı kişisel resim sergisi, çevrim içi olarak Düzce Üniversitesi internet sitesi sanal sergi platformunda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Doğanın etkileyici ve insanlara ilham verici güzelliğini resmeden Korkut, ustalıkla oluşturduğu eserleriyle sanatseverlere farklı perspektifler sunuyor.
“Doğadan” başlıklı kişisel resim sergisi, 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında, https://sanalsergi.duzce.edu.tr/ internet adresi üzerinden ziyaretçilere açık olacak.