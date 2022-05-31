Doğada arama kurtarma eğitimi aldılar

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde ki tüm şehirlerde başlatılan Arama Kurtarma Ekibi projesi çerçevesinde Düzce’de ki öğretmenler 3 günlük doğa kampı ile doğada arama kurtarma eğitimi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı Arama Kurtarma Ekipleri Projesi çerçevesinde Düzce’de öğretmenlerden kurulan Arama Kurtarma ekipleri eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Düzce’de ki çeşitli okullarda öğretmenlik mesleğine devam eden öğretmenler üç günlük doğa kampı gerçekleştirdi.

Kaynaşlı’ya bağlı Yeniyurt köyünde gerçekleştirilen doğa kampında öğretmenler arama kurtarma eğitimi aldı. UMKE ve AFAD ekiplerinden de gelen destekler ile kayıp bulma, yaralı taşıma, oryantring, yön bulma eğitimlerini öğretmenler başarı ile aldı.