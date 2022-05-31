banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Elektriğe zam kapıda!
Elektriğe zam kapıda!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Doğada arama kurtarma eğitimi aldılar

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde ki tüm şehirlerde başlatılan Arama Kurtarma Ekibi projesi çerçevesinde Düzce’de ki öğretmenler 3 günlük doğa kampı ile doğada arama kurtarma eğitimi aldı.

DÜZCE 31.05.2022, 10:20
Doğada arama kurtarma eğitimi aldılar

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde ki tüm şehirlerde başlatılan Arama Kurtarma Ekibi projesi çerçevesinde Düzce’de ki öğretmenler 3 günlük doğa kampı ile doğada arama kurtarma eğitimi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı Arama Kurtarma Ekipleri Projesi çerçevesinde Düzce’de öğretmenlerden kurulan Arama Kurtarma ekipleri eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Düzce’de ki çeşitli okullarda öğretmenlik mesleğine devam eden öğretmenler üç günlük doğa kampı gerçekleştirdi.

Kaynaşlı’ya bağlı Yeniyurt köyünde gerçekleştirilen doğa kampında öğretmenler arama kurtarma eğitimi aldı. UMKE ve AFAD ekiplerinden de gelen destekler ile kayıp bulma, yaralı taşıma, oryantring, yön bulma eğitimlerini öğretmenler başarı ile aldı.

Yorumlar (0)
27°
açık