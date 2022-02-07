Doğa ve kardeşlik kampı düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Türkiye Gençlik Vakfı Düzce temsilciliği, Düzce merkezde ve ilçelerde bulunan 12 farklı liseden 40 genci, Sakarya Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Arifiye Gençlik Kamp Merkezinde Doğa ve Kardeşlik Kampında bir araya getirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı Düzce temsilciliği, Düzce’de 12 liseden 40 genci Sakarya’da bulunan Gençlik Kampında bir araya getirdi. Kampın açılış programına katılan TÜGVA Düzce Temsilcisi Ersoy Mutlu, gençlerin fiziki, akademik, sosyal ve manevi gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü proje, faaliyet ve etkinliğin altına imza atmaya hazır olduklarını belirtti.

Başkan Mutlu "Şimdi benim karşımda 20 yıl sonra bu ülkenin yönetimini ele alacak olan insanlar var. Onların olabileceklerinin en iyisi olmasına katkıda bulunmak Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi olarak benim ve ekibimin görevi” dedi.

Kampa katılan Darülaceze Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Cebeci, gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Başarının sırrı, Türkiye’nin dünü, bugünü ve yarını, Samimiyet sevgi, Muhabbet ve Kardeşlik konularında gençlere bilgilendirmelerde bulunan Cebeci, gençlerin ve Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilciliğinin selam ve dualarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğini dile getirdi.

Kampın ikinci gününde de çeşitli ziyaretçiler gençleri ziyaret ederek, gençlere tecrübelerini aktardı. Sakarya Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer ve katılımcılar tecrübe paylaşımında bulunup sohbet etti. Çeşitli oyunların oynandığı, yarışmaların yapıldığı, kitap okuma, hadis okumaları, kamp ateşinde sohbet ve eğlence etkinliklerinin gerçekleştirildiği Kardeşlik Kampı, Teşkilat Eğitimi ve Kampın Değerlendirilmesi ile sona erdi. Kampta yaşadıkları heyecan ve mutluluğun gözlerinden okunduğu gençler, marş, ezgi, türkü ve şarkılar eşliğinde Düzce’ye geri döndü.