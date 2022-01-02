Doğa koruma tehlike arz eden köpek ırklarını açıkladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bir duyuru yayınlayarak Düzcelilere ‘Tehlike arz eden köpek ırkları’ ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın illere gönderdiği ‘Sokak hayvanları’ genelgesi sonrasında Düzce Doğa Koruma ve milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Düzcelilere ‘Tehlike arz eden köpek ırkları’ ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan bilgilendirmede “ 5199 sayılı hayvanları koruma kanunun 14’üncü maddesi hükmü uyarınca, American Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekleri üretmek, sahiplenmek, Sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişi satışı ve reklamını yapmak yasaklanmış olup bu hükme aykırı davrananlara 5199 sayılı kanunun 28’inci maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır. ‘Tehlike arz eden hayvanlar ile ilgili genelge’ 7 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hayvan sahiplerince genelge yürürlüğe girdiği tarihte sahiplerinin elinde bulundurulan söz konusu hayvanların 14 ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırılması ve petvet sistemine kayıt ettirilmek üzere il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.