Doğa kirliliği çocuklara anlatılıyor

DÜZCE (İHA) – Çilimli İlçesi Topçular Anaokulunda minik öğrencilere denizlerdeki atıklar anlatıldı.

Düzce’de minik öğrencilere doğa ile ilgili bilgilendirmelerde devam ediyor. Çilimli ilçesindeki Topçular Anaokulu’nda deniz atıkları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Denize atılan atıkları toplayan öğretmenler, suda bırakılan etkileri öğrencilere anlattı. Öğrenciler bu deney sayesinde doğa kirliliğini önlemenin ne kadar önemli olduğunu, hayattaki yerini ve etkilerini gözlemlemiş oldu.