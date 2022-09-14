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Doğa harikası şelaleye ulaşım kolaylaştı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de "Aydınpınar Şelalesi 2" olarak adlandırılan bölgede başlatılan yol çalışmaları tamamlandı.

DÜZCE 14.09.2022, 15:40
Doğa harikası şelaleye ulaşım kolaylaştı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de "Aydınpınar Şelalesi 2" olarak adlandırılan bölgede başlatılan yol çalışmaları tamamlandı.

Düzce’nin önemli turizm destinasyonlarından Aydınpınar Şelalesi’nin ikinci kümesi geçtiğimiz aylarda hizmete açılmıştı. "Aydınpınar Şelalesi 2" olarak adlandırılan şelalede, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yol çalışması başlatmıştı. Ekiplerin yoğun mesaisinin ardından çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 500 metrelik yürüyüş parkurunun tamamında ahşap alanlar oluşturularak, Aydınpınar Şelalesi’nin ikinci kümesine ulaşım sağlanmış oldu.

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