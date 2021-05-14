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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çilimli’de bayramlaştı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Çilimli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu, Ramazan Bayramını kutladı.

DÜZCE 14.05.2021, 20:58
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çilimli’de bayramlaştı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Çilimli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu, Ramazan Bayramını kutladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Düzce’nin Çilimli İlçesinde Kaymakamı Onur Şan ve Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve misafirlerle belediyede bir araya geldi. Erbaş, başkanlık makamında bir süre sohbet etti.
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