Diyanet Gençlik Merkezlerine ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftüsü Rüstem Can, il genelinde Diyanete bağlı gençlik merkezlerini tek tek ziyaret ederek incelemelerde bulunmaya devam ediyor.

Düzce Müftüsü Rüstem Can, beraberinde Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya ile birlikte Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gölcükbaşı Cami Diyanet Gençlik Merkezi, Konuralp Diyanet Gençlik Merkezi ve Çamköy Merkez Cami Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret etti. Ziyaretlerinde, gençlik merkezlerinde incelemelerde bulunan Müftü Rüstem Can, Gençlik merkezinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı ve hizmetin devamlılığını sağlamada emeği geçen din görevlilerine teşekkür etti.