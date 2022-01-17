Diyabetli çocukların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik örnek iş birliği

Düzce Üniversitesi; Düzce İl Özel İdaresi, Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte “Tip 1 Diyabetli Çocukların Yaşam Kalitesinin Artırılması” konusunda örnek bir iş birliğine imza attı.

Düzce Valiliği’nde düzenlenen imza törenine Vali Cevdet Atay, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Genel Sekreter Mehmet Hayri Şen, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sibel Şahin imzaladı.

Protokol, ağrısız kan şekeri ölçümü, kan şekerinin sürekli izlem altında olması ve ailelerin çocuklarından ayrı kaldığı zamanlarda kaygılarının azaltılması amacıyla, dezavantajlı alt gelir grubunda ihtiyacı olan ve endikasyonu uygun bulunan ailelerin çocuklarına cihaz dağıtımı hakkında iş birliğine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Protokol, Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından cihaz tespiti, cihazın ailelere teslimi için Tip 1 diyabetli çocukların aileleriyle iletişimi; Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bünyesindeki merkezlerde Tip 1 diyabetli çocukların tespit edilerek takiplerinin yapılması, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kendi bünyesindeki okullarda öğrenim gören Tip 1 diyabetli çocukların tespit edilerek takiplerinin yapılması, Vakfın ise cihaz temini konusunda satın alma, maddi destek sağlama ve cihazların bedelini ödeme konularında yapılacak çalışmaları düzenliyor.