Diyabet haftası kutlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi’nin “Diyabet Haftası” kapsamında düzenlediği farkındalık etkinliğinde, Merkezimizde tedavi gören hastalara bilgilendirici mektuplar verildi.

Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bora Büken, Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, Merkezde tedavi gören çocuklar ve aileleri katılım sağladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Bora Büken; Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi’nin çalışanlarıyla ve katılımcılarla bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, yaptığı başarılı çalışmalar için Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu’na ve ekibine teşekkür etti. Etkinliğin yararlı geçmesi temennisinde bulunan Prof. Dr. Bora Büken, herkese sağlıklı günler dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Pandemi önlemleri kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, gerçekleştirilen bu etkinlikle çocuk ve gençlerde görülen diyabet hastalığına karşı farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Tedavi gören hastalara, Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi’nin ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği’nin hazırlamış olduğu Diyabet Haftası kutlama mektubunu göndereceklerini ifade etti.

Tip 1 Diyabetli Hastaların, Bakımlarına Dikkat Ettikleri Sürece Korkmalarına Gerek Yok

Merkezin uzaktan eğitim hizmeti verdiğini ve Merkez çalışanlarının her zaman tedavi görenlerle iletişim içerisinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, tedavi gören çocuk ve gençlerin temizlik, maske ve mesafe kuralına dikkat ettikleri sürece normal yaşamlarını sürdürebileceklerini dile getirdi. Türkiye’de 10 milyon civarında tip 2 hastası olduğunu ve bunların 30’lu yaşların üzerinde olduğu bilgisini katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Arslanoğlu, diyabetin yıllarca sinsi seyretmesinden dolayı bu hastaların çoğunun damarlarında bozulma olduktan sonra diyabet hastalığının farkına vardıklarının altını çizdi. Çocuk ve genç diyabetlilerin ise tip1 olarak adlandırılan diyabetli olduğunu ve bu kişilerin de damarlarında ve sağlığında henüz bozulma olmadığını vurgulayan Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, tip 1 diyabetli çocuk ve gençlerin bakımlarına dikkat ettikleri sürece bağışıklıklarının güçlü olacağını ve diğer çocuklardan hiçbir farklarının olmayacağını dile getirdi. Katılımcıların ve diyabetli vatandaşlarımızın Diyabet Haftası’nı kutlayan Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’ne, Çocuk Diyabet Merkezi çalışanlarına, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a verdikleri desteleri için teşekkür etti. Programın sonunda kısa bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan; Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi’nin yaptığı çalışmalarının gurur verici olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin en iyi 2. Merkezi olduğunu vurguladılar. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görenlerin olduğu bilgisini veren Öğretim Üyeleri, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, katılımcıların Diyabet Haftası’nı kutladı.