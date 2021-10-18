banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı

Dipsizgöl köyünde etnografya müzesi kuruldu

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı’da bulunan Dipsizgöl köyünde öğretmenlerin girişimi ile okulda etnografya müzesi kuruldu.

DÜZCE 18.10.2021, 13:26
Dipsizgöl köyünde etnografya müzesi kuruldu

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı’da bulunan Dipsizgöl köyünde öğretmenlerin girişimi ile okulda etnografya müzesi kuruldu.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Dipsizgöl Köyünde kültürleri tanıtmak için İlkokul öğretmenler tarafından etnografya müzesi oluşturuldu. Öğretmenler öğrencilerden kültürlerini tanıtacak ürünler getirmelerini istedi. Öğrencilerde evlerinden kültürlerine özgü ürünler getirerek okulda bir sınıfı etnografya müzesi olarak hayata geçirdi. Okul öğretmenlerinden Dicle Say yaptığı paylaşımda; “Kaynaşlı Dipsizgöl İlkokulu etnografya müzemizi oluşturduk, öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımızı müzemizi ziyarete davet ettik. Milli kültürümüzü tanıyor ve tanıtıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2