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Din görevlilerine Kudüs bilinci ve şuuru aşılandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Müftülüğü din görevlilerine yönelik eğitimlerine devam ediyor. Müftülük konferans salonunda yapılan eğitimlerde Kudüs bilinci ve şuuru eğitimleri verildi.

DÜZCE 22.06.2021, 12:55
Din görevlilerine Kudüs bilinci ve şuuru aşılandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Müftülüğü din görevlilerine yönelik eğitimlerine devam ediyor. Müftülük konferans salonunda yapılan eğitimlerde Kudüs bilinci ve şuuru eğitimleri verildi.

Düzce İl Müftülüğü din görevlilerine yönelik eğitim programlarına korona virüs tedbirleri alınarak devam diyor. Müftülük konferans salonunda yapılan eğitimlerde maske ve sosyal mesafe kuralları dikkat edilirken, erkek din görevlilerine sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 ayrı eğitim programı düzenledi. Düzce İl Müftü yardımcısı Yavuz Horoz tarafından verilen eğitimlerde erkek din görevlilerine ‘Kudüs Bilinci ve Şuuru’ konulu eğitim verildi. Eğitimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.
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