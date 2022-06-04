Dilek ağaca sığmadı!

Düzce Otları Bereket Festivali etkinlikleriyle devam ederken dilek ağacı da ilgi gördü. Gencinden yaşlısına birçok insan ağaca dileğini asmak için yoğun çaba harcadı. Festival alanını gezen yabancılar ise ağacın başında hatıra fotoğrafı çektirdi. Dilek ağacına asılan dileklerden bazıları okuyanları güldürdü. Annesinin babaannesi ile konuşmasını isteyenlerden sigara içmek ve ailesinin kendisine karışmamasını dileyenlere, mutluluktan ağladığı günleri görmek isteyenlerden annesine EYT çıkmasını, maaş bağlanmasını ve babaannesini sevip telefonu olmasını isteyenlere kadar birçok dilek vatandaşlar tarafından ağaca asıldı. Özellikle annesini kaybeden bir vatandaşın “Annem rüyama gelsin” dileği ise okuyanları hüzünlendirdi.

Yabancılar da yoğun ilgi gösterdi

Festivali gezmek için gelen yabancılarda dilek ağacına yoğun ilgi gösterdi. Bazı yabancılar yazılan dilekleri okurken, bazıları ağaç ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı yabancılar ise dilek ağacına kendi dillerinde dilekler asmayı da ihmal etmedi. Dilek ağacına dileklerini asan vatandaşlar ise, dilek ağacında en çok para ile ilgili dileklerin asıldığını belirterek sağlığın paradan daha önemli olduğunu belirtti.