Dilber’den hicri yılbaşı mesajı

DÜZCE (İHA) – Düzce Kent Konseyi Başkanı Uzm. Arb. Av Ali Dilber, Hicri yılbaşı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Dilber mesajında; “Hicri 1444 yılı hepimiz için hayırlı olsun. Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti, tarihte Müslümanlar için bir milat ve dönüm noktası olmuştur. Hicretle birlikte Müslümanlar hem bireysel hem de toplumsal anlamda yeni bir başlangıç yapmışlardır. Hicret vasıtasıyla İslam, diğer toplumlara ulaşmış ve onları hak ve hakikate ulaştırmıştır. Evet, bizler tarihi hicretle başlayan bir dinin mensuplarıyız. Hicretle beraber yeryüzünde adalet ve merhamet temelleri üzerine yeni bir dönem inşa edilmiş ve insanlık cahiliye karanlığından kurtulmuştur. Yeni Hicri Yıl’ın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini Allah’ü Teala’dan niyaz ediyor, dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerimize ve insanlığa yapılan tüm zulümlerin son bulmasını, huzur ve kardeşliğin daim olmasını diliyorum" dedi.