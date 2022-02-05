Dijital tıra Düzceliler yoğun ilgi gösterdi

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordine ettiği Dijital Tır’a Düzceliler yoğun ilgi gösterdi. Binlerce kişiyi ağırlayan Dijital Tır’ın Düzce programı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordine ettiği, Türkiye’nin teknoloji çalışmalarının yer aldığı Dijital Tır, Düzce’de yoğun ilgi ile karşılandı. Anıtpark meydanında konuşlandırılan Dijital Tır’ın içeriğini merak eden binlerce Düzceli, tırda çocuklar İHA pilotu olurken, gençler interaktif deneyim alanını inceledi. Green boks fotoğraf çekim alanı, Holobox Hologram alanı, Ayasofya-i Kebir Cami, TOGG Fabrikası ve Altay Tank Fabrikası’nın deneyim alanları dikkat çekti. Düzce’de ki programını tamamlayan Dijital Tır, 8-11 Şubat tarihlerinde Sakarya’da olacak.