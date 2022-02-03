DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından koordine edilen Dijital Tır, Düzce’de yoğun ilgi ile karşılandı.

Dijital iletişim araçlarının herkes tarafından kullanılabilir olması sonrasında içerikler kadar sunum biçimlerinin de büyük önem arz etmesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Dijital Tır oluşturdu. Düzce’ye gelen Dijital Tır, Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerini, dijital teknolojinin en üst olanaklarını kullanarak sunmayı ve Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkıda bulunmayı hedeflerken, Anıtpark meydanında bulunan tır yoğun ilgi ile karşılandı. Düzceliler Dijital Tır’a girerek yapılan çalışmaları ve teknolojik faaliyetleri inceleme fırsatı buldu. Tır 4 Şubat’a kadar Düzce’de vatandaşları ağırlamaya devam edecek.