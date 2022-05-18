Dijital röntgen cihazı hizmete girdi

Dijital röntgen cihazı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu binasında hizmete girdi.

Düzce’de sağlık alanında yatırımlar hızla devam ediyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce milletvekili Ayşe Keşir kadın doğum ve çocuk acil servisleri için teknolojik altyapıyı güçlendirmeye devam ettiklerini açıkladı.

Muncurlu Atatürk Devlet Hastanesinde faaliyete geçecek kadın hastalıkları, doğum, çocuk acil, çocuk ve yeni doğan yoğun bakım servisleri için dönüşümün başladığını vurgulayan Ayşe Keşir “Dijital röntgen cihazı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu binasında hizmete girdi” dedi.