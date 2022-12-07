Dijital iletişim becerileri anlatıldı

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda görevli Öğretim Görevlisi Nurgül Soydaş, dijital iletişim becerileri konulu seminer verdi.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, rektörlük birimi idari kadrosu, akademisyenleri ve öğrencileri; dijitalde dikkatli iletişim kurmanın önemi, dijital iletişim, dijital iletişim yönetimi, dijital beden dili ve dijital iletişimsizlik konuları hakkında bilgilendirildi.

Yoğun bir katılımın olduğu ve ilgiyle takip edilen seminerde tüm katılımcılar, keyif aldıkları ve faydalı bir seminer olduğunu ifade etti. Seminer, olumlu geribildirimlerle, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.