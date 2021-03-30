Destekleme ve yetiştirme kursları hafta sonu açık olacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, il genelinde eğitim öğretim sürecinin nasıl devam edip, etmeyeceği ile ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, okullardaki sınav uygulamalarının açıklanan takvim doğrultusunda devam edeceği, destekleme ve yetiştirme kurslarının da hafta sonu açık olacağı belirtildi.

Pandemi sürecinde Düzce’nin çok yüksek riskli illerden biri olarak açıklanmasının ardından veliler, çocuklarının eğitim öğretim sürecinin nasıl ilerleyeceği ile ilgili soruları çoğalttı. Düzce Valiliği de konu ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 5, 6, ve 7. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak. Hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek. 12. sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecek. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir"